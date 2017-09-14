Баку и Токио намерены упростить визовый режим

Баку и Токио планируют упрощение взаимного визового режима, заявил заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.
«М.Хори подчеркнул интерес Токио к расширению всестороннего сотрудничества с Баку, отметил наличие планов по упрощению визового режима между двумя странами с целью еще большего ускорения развития двусторонних связей», - сказано в сообщении.
В свою очередь, И.Алиев высоко оценил финансирование правительством Японии процесса создания современной инфраструктуры Азербайджана.
Президент также отметил успешное двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, подчеркнул вклад, вносимый японскими компаниями в развитие нефтегазового сектора Азербайджана.
И.Алиев подчеркнул важность расширения взаимных торговых связей, подчеркнул значение взаимных инвестиций в сферы энергетики, промышленности, фармацевтики, нефтехимии, АПК, в том числе чаеводства.
Р.Бабаев
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