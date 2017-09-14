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Внешняя политика 14.09.2017 14:42

Баку и Токио намерены упростить визовый режим

Баку и Токио планируют упрощение взаимного визового режима, заявил заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«М.Хори подчеркнул интерес Токио к расширению всестороннего сотрудничества с Баку, отметил наличие планов по упрощению визового режима между двумя странами с целью еще большего ускорения развития двусторонних связей», - сказано в сообщении.

В свою очередь, И.Алиев высоко оценил финансирование правительством Японии процесса создания современной инфраструктуры Азербайджана.

Президент также отметил успешное двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, подчеркнул вклад, вносимый японскими компаниями в развитие нефтегазового сектора Азербайджана.

И.Алиев подчеркнул важность расширения взаимных торговых связей, подчеркнул значение взаимных инвестиций в сферы энергетики, промышленности, фармацевтики, нефтехимии, АПК, в том числе чаеводства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]