Президент Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефана Шеннаха и Сезара Флорина Преда, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
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