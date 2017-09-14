Президент Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефана Шеннаха и Сезара Флорина Преда, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев