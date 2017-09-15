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ТЭК 15.09.2017 11:47

Азербайджанская ТЭС за 8 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 31%

Азербайджанская теплоэлектростанция (ТЭС) в январе-августе 2017 года выработала 5 млрд 543,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО "Азерэнержи".

«В августе 2017 года на станции выработано более 965 млн кВт/час электроэнергии», - отметили в ОАО.

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЫРАБОТКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]