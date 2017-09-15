Азербайджанская ТЭС за 8 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 31%

Азербайджанская теплоэлектростанция (ТЭС) в январе-августе 2017 года выработала 5 млрд 543,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО "Азерэнержи".
«В августе 2017 года на станции выработано более 965 млн кВт/час электроэнергии», - отметили в ОАО.
На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.
А.Азизов
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