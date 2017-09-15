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ТЭК 15.09.2017 17:16

Производство автобензина в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 7%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-августе 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,9% - до 1 млрд 748,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-августе 2017 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 7% - до 783,8 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 3,8% - до 124,5 тыс. тонн, смазочных масел - в 3 раза, до 22,8 тыс. тонн, нефтяного битума - на 16,1% - до 130,8 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 13,3%, до 137,2 тыс. тонн.

Спад за отчетный период наблюдался в производстве керосина на 5,9%, - до 392,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 18,5% - до 1 млн 215,9 тыс. тонн, топочного мазута - на 39,5% - до 252 тыс. тонн,

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

А.Азизов

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Тэги: БЕНЗИН, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]