В Британии задержали 18-летнего молодого человека в связи с терактом в метро

Полиция Британии задержала молодого человека в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".

Известно, что задержанному 18 лет. Его взяли под стражу в районе города Дувра в рамках действия Закона о противодействии терроризму.