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Дальнее зарубежье 16.09.2017 14:35

В Британии задержали 18-летнего молодого человека в связи с терактом в метро

Полиция Британии задержала молодого человека в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".

Известно, что задержанному 18 лет. Его взяли под стражу в районе города Дувра в рамках действия Закона о противодействии терроризму.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]