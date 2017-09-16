В Египте семь человек приговорили к смертной казни за связи с ИГ

В Египте суд приговорил семь человек к смертной казни за связь с ливийским подразделением террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Подсудимых признали виновными в причастности к группировке, связанной с ИГ, а также в хранении оружия, совершении насилия и участии в казни египтян-коптов в 2015 году.

Согласно законам Египта, приговор должен быть одобрен верховным муфтием. Отмечается, что данная мера является формальностью.

До окончательного вердикта суда подсудимые могут обжаловать приговор.

Всего в Египте по этому делу судят 20 человек, окончательный приговор которым будет вынесен 25 ноября этого года.