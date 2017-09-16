Нынешний статус-кво по Карабаху неприемлем, сторонам конфликта нужно начать субстантивные переговоры – посол ФРГ в Азербайджане

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб надеется на скорую встречу лидеров Азербайджана и Армении на высшем уровне для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Германия поддерживает деятельность Минской Группы ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Важно, чтобы стороны конфликта были готовы к субстантивным переговорам для изменения существующего статус-кво. Мы надеемся, что в скором времени состоится встреча на высшем уровне между сторонами и на этих переговорах будут достигнуты конкретные результаты", - сказал М.Киндсграб в интервью азербайджанскому госагентству "Азертадж".
По его словам, нагорно-карабахский конфликт является бременем для развития Южного Кавказа. "Практически еженедельно на линии соприкосновения имеются жертвы. Это говорит о том, кто конфликт не является замороженным, а носит в себе риски эскалации. Считаю нынешний статус-кво неприемлемым. Это показали и столкновения в зоне конфликта в апреле 2016 года. Поэтому конфликт должен быть решен мирным путем и необходимо начать субстантивные переговоры между сторонами", - добавил немецкий посол.
А.Азизов
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