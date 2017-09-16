Генпрокурор Украины призывает Саакашвили решать вопрос о гражданстве в суде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что политик Михаил Саакашвили должен обратиться в суд, если хочет оспорить решение президента Петра Порошенко, который подписал указ о лишении его украинского гражданства.
"Есть вопросы к указу президента - в суд", - сказал Ю.Луценко журналистам в субботу в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от приезда М.Саакашвили в Киев на следующей неделе, генпрокурор заметил: "У меня нет никаких ожиданий от этого, я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве".
Генпрокурор Украины также сказал, что в расследовании инцидента с прорывом М.Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) не будет никаких необоснованных процессуальных действий.
"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - отметил Ю.Луценко.
Он добавил: "Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры - также неприкосновенными".
В июле этого года президент Украины П.Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвались на украинскую территорию.
Во время инцидента, по данным украинских властей, пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
М.Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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