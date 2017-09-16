Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 19 Сен 19° 29° 20 Сен 18° 31°

СНГ 16.09.2017 19:30

Генпрокурор Украины призывает Саакашвили решать вопрос о гражданстве в суде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что политик Михаил Саакашвили должен обратиться в суд, если хочет оспорить решение президента Петра Порошенко, который подписал указ о лишении его украинского гражданства.

"Есть вопросы к указу президента - в суд", - сказал Ю.Луценко журналистам в субботу в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от приезда М.Саакашвили в Киев на следующей неделе, генпрокурор заметил: "У меня нет никаких ожиданий от этого, я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве".

Генпрокурор Украины также сказал, что в расследовании инцидента с прорывом М.Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) не будет никаких необоснованных процессуальных действий.

"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - отметил Ю.Луценко.

Он добавил: "Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры - также неприкосновенными".

В июле этого года президент Украины П.Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвались на украинскую территорию.

Во время инцидента, по данным украинских властей, пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

М.Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, СААКАШВИЛИ


Похожие новости


В Генпрокуратуре Украины рассказали об украденных в период президентства Януковича $40 млрд Генпрокуратура Украины просит суд разрешить ей расследование против крымских чиновников Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу киевского майдана Генпрокурор Азербайджана осудил преступления, совершенные в Украине против азербайджанцев Генпрокуратура Украины должна быть создана с нуля, считает Нуланд Свидетельнице гибели Немцова Дурицкой угрожали, генпрокурор Украины поручил обеспечить ее защиту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]