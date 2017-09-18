Основатель журнала Rolling Stone заявил о готовности продать его

Основатель американского журнала о музыке Rolling Stone и глава медиакомпании Wenner Media Янн Веннер заявил о готовности продать контрольный пакет его акций, пишет в понедельник газета "Нью-Йорк таймс".
Я.Веннер уточнил, что хотел бы сохранить за собой позицию главного редактора после продажи журнала.
В прошлом году Я.Веннер продал 49% акций Rolling Stone сингапурскому стартапу BandLab Technologies. Пока неизвестно, захочет ли эта компания приобрести контрольный пакет акций журнала.
Rolling Stone является одним из самых влиятельных изданий, освещающих связанную с рок-музыкой информацию. Я.Веннер создал журнал, будучи студентом в 1967 году в Калифорнии, затем он и редакция переехали в Нью-Йорк. Со временем бизнес стал семейным. С 2004 года журнал также выходит в России на русском языке.
В прошлом году компания Wenner Media, которая занимается издательством журнала, продала другой журнал - Men`s Journal. В настоящее время она также выпускает интернет-журнал о видеоиграх Glixel.
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