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Дальнее зарубежье 18.09.2017 11:43

Основатель журнала Rolling Stone заявил о готовности продать его

Основатель американского журнала о музыке Rolling Stone и глава медиакомпании Wenner Media Янн Веннер заявил о готовности продать контрольный пакет его акций, пишет в понедельник газета "Нью-Йорк таймс".

Я.Веннер уточнил, что хотел бы сохранить за собой позицию главного редактора после продажи журнала.

В прошлом году Я.Веннер продал 49% акций Rolling Stone сингапурскому стартапу BandLab Technologies. Пока неизвестно, захочет ли эта компания приобрести контрольный пакет акций журнала.

Rolling Stone является одним из самых влиятельных изданий, освещающих связанную с рок-музыкой информацию. Я.Веннер создал журнал, будучи студентом в 1967 году в Калифорнии, затем он и редакция переехали в Нью-Йорк. Со временем бизнес стал семейным. С 2004 года журнал также выходит в России на русском языке.

В прошлом году компания Wenner Media, которая занимается издательством журнала, продала другой журнал - Men`s Journal. В настоящее время она также выпускает интернет-журнал о видеоиграх Glixel.

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Тэги: США, ЖУРНАЛ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]