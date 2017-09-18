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Дальнее зарубежье 18.09.2017 14:47

МАГАТЭ переназначил главу организации Юкия Амано

Генеральная конференция МАГАТЭ продлила мандат гендиректора Юкия Амано еще на один срок - до конца 2021 года, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

Его новый срок работы продлится с 1 декабря 2017 года до 30 ноября 2021 года. Генконференция утвердила это назначение, приняв соответствующую резолюцию.

Ю.Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году.

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Тэги: МИР, МАГАТЭ, ГЕНДИРЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]