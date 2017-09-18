МАГАТЭ переназначил главу организации Юкия Амано

Генеральная конференция МАГАТЭ продлила мандат гендиректора Юкия Амано еще на один срок - до конца 2021 года, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

Его новый срок работы продлится с 1 декабря 2017 года до 30 ноября 2021 года. Генконференция утвердила это назначение, приняв соответствующую резолюцию.

Ю.Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году.