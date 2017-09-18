Совместные учения ВВС Азербайджана и Турции являются показателем военной мощи Азербайджана – министр обороны

Совместные летно-тактические учения ВВС Азербайджана и Турции «TurAz Qartali-2017» играют важную роль в обмене опытом между вооруженными силами двух стран, считает министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Учения ВВС Азербайджана и Турции «TurAz Qartali-2017» стартовали в понедельник в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами.
«Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, З.Гасанов подчеркнул важность проводимых учений. Министр обороны подчеркнул, что данные учения играют важную роль в обмене опытом между вооруженными силами двух стран», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
З.Гасанов отметил, что данные учения являются еще одним показателем военной мощи Азербайджана.
В свою очередь, турецкий посол в Баку Эркан Озорал подчеркнул немаловажность проведения учений в Азербайджане. По его мнению, проведение в последние годы подобных совместных учений носит традиционный характер.
«Встретившись с летным и техническим составом, министр обороны осмотрел боевую авиацию, ознакомился с их тактико-техническими характеристиками и возможностями применения»,- говорится в сообщении.
Учения ВВС Азербайджана и Турции продлятся до 30 сентября.
В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.
В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
Ф.Исазаде
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