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ТЭК 18.09.2017 16:03

SOCAR завершила ремонт стационарной платформы №566 на месторождении 8 Марта

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания, ГНКАР) завершила ремонт стационарной платформы №566 на месторождении "8 Марта", отмечается в сообщении компании.

"Проведенные ремонтные работы приняты Государственной приемной комиссией", - отмечается в сообщении.

Ремонтные работы проведены по заказу НГДУ Н.Нариманова.

НГДУ Н.Нариманова разрабатывает месторождения Сангачал-дениз –Дуванный-дениз- остров Хара-Зиря, 8 Марта, Аляты-дениз и Булла-дениз.

А.Азизов

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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