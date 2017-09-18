Попытки армянского лобби найти в моей монографии намек на терроризм обречены на провал - Кузнецов

Армянское лобби продолжает оказывать давление на известного российского историка и политолога Олега Кузнецова – автора монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование».
«В 2015 году изучивший мою монографию Совет безопасности России пришел к выводу, что «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование» не содержит никакого «экстремизма». Тем не менее, в 2017 году Следственный комитет РФ решил продублировать дело двухлетней давности и направил труд на повторную проверку», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» сам О.Кузнецов.
По его словам, два года назад его монографию на предмет наличия «экстремизма» проверяла группа из шести экспертов.
«Результатом проверки стал вердикт о том, что книга не разжигает межнациональную вражду, не ущемляет ничьи права, не наносит никому морального вреда. Это академическое научное исследование», - отметил он.
Как сказал О.Кузнецов, на днях он получил постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам проведенной проверки.
«Думаю, что недовольство армянской стороны заключается также и в том, что в Берлине тиражом в 100 тыс. экземпляров моя книга была выпущена на английском языке. Это бьет по имиджу армянских компаний «Ашан» и «Ташир», несущих в связи с распространением монографии крупные убытки, так как их подозревают в финансировании армянских террористов в Нагорном Карабахе», - отметил историк.
О.Кузнецов подчеркнул, что дополнительная экспертиза монографии займет ровно месяц.
«Дополнительная проверка началась 4 сентября и продлится до 4 октября. После этого вопрос будет окончательно закрыт. Думаю, что новое решение также будет не в пользу армян», - сказал он.
Р.Бабаев
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