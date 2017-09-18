Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0309 RUR   0.0295 GBR   2.3113 TRY   0.4947

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 35° Завтра 20° 29° 20 Сен 19° 31° 21 Сен 18° 32°

Карабахский конфликт 18.09.2017 17:09

Попытки армянского лобби найти в моей монографии намек на терроризм обречены на провал - Кузнецов

Армянское лобби продолжает оказывать давление на известного российского историка и политолога Олега Кузнецова – автора монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование».

«В 2015 году изучивший мою монографию Совет безопасности России пришел к выводу, что «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование» не содержит никакого «экстремизма». Тем не менее, в 2017 году Следственный комитет РФ решил продублировать дело двухлетней давности и направил труд на повторную проверку», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» сам О.Кузнецов.

По его словам, два года назад его монографию на предмет наличия «экстремизма» проверяла группа из шести экспертов.

«Результатом проверки стал вердикт о том, что книга не разжигает межнациональную вражду, не ущемляет ничьи права, не наносит никому морального вреда. Это академическое научное исследование», - отметил он.

Как сказал О.Кузнецов, на днях он получил постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам проведенной проверки.

«Думаю, что недовольство армянской стороны заключается также и в том, что в Берлине тиражом в 100 тыс. экземпляров моя книга была выпущена на английском языке. Это бьет по имиджу армянских компаний «Ашан» и «Ташир», несущих в связи с распространением монографии крупные убытки, так как их подозревают в финансировании армянских террористов в Нагорном Карабахе», - отметил историк.

О.Кузнецов подчеркнул, что дополнительная экспертиза монографии займет ровно месяц.

«Дополнительная проверка началась 4 сентября и продлится до 4 октября. После этого вопрос будет окончательно закрыт. Думаю, что новое решение также будет не в пользу армян», - сказал он.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОЛИТОЛОГ, АРМЯНЕ


Похожие новости


Политолог Марков считает, что Порошенко не обладает реальной властью на Украине "И "список Магнитского", и "закон Димы Яковлева" - последние веяния "холодной войны", считает политолог Рар События на Ближнем Востоке должны подтолкнуть Баку и Ереван к самостоятельному решению конфликта - политолог Президентом Туркменистана, несомненно, останется Бердымухамедов, его политика после выборов не изменится - политолог

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]