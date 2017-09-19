Кредитная активность не восстановилась - ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает высокий спрос на инструменты стерилизации в условиях высокой ликвидности в банковском секторе.
«В условиях высокой ликвидности в банковском секторе Азербайджана, наблюдается более высокий спрос на инструменты стерилизации Центрального банка», - отмечается в сообщении ЦБА.
ЦБ отмечает, что, несмотря на некоторое смягчение монетарной среды, в целом в этот период она была нейтральной.
«С начала 2017 года денежная база в стране выросла более чем на 6%», - говорится в пресс-релизе.
По оценкам ЦБА, реальная ставка по ликвидным операциям остается на уровне, стимулирующем накопления в национальной валюте.
При этом ЦБ отмечает, что кредитная активность не восстановлена.
А.Азизов
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