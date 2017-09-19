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Макроэкономика 19.09.2017 08:46

Кредитная активность не восстановилась - ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает высокий спрос на инструменты стерилизации в условиях высокой ликвидности в банковском секторе.

«В условиях высокой ликвидности в банковском секторе Азербайджана, наблюдается более высокий спрос на инструменты стерилизации Центрального банка», - отмечается в сообщении ЦБА.

ЦБ отмечает, что, несмотря на некоторое смягчение монетарной среды, в целом в этот период она была нейтральной.

«С начала 2017 года денежная база в стране выросла более чем на 6%», - говорится в пресс-релизе.

По оценкам ЦБА, реальная ставка по ликвидным операциям остается на уровне, стимулирующем накопления в национальной валюте.

При этом ЦБ отмечает, что кредитная активность не восстановлена.

А.Азизов

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Тэги: ПОЛИТИКА, МОНЕТАРНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]