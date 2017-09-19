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Дальнее зарубежье 19.09.2017 12:04

Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро

Швейцарские прокуроры проводят расследование обстоятельств дела о спущенных в унитаз в Женеве десятках тысяч евро.

Купюры номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах женевского отделения банка UBS и трех близлежащих ресторанов. Банкноты, многие из которых были разрезаны на части ножницами, нашли несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас, отмечает BBC.

Сообщается, что на чистку труб после инцидента было потрачено несколько тысяч швейцарских франков.

Власти ЕС намерены в ближайшее время отказаться от банкнот номиналом 500 евро из-за использования их в незаконных операциях. Планируется, что купюры полностью будут выведены из обращения в 2018 году.

Уничтожение и порча денежных знаков не являются преступлением в Швейцарии, но местная прокуратура подтвердила, что собирается провести расследование обстоятельств, предшествовавших этой странной находке.

"Мы выясняем происхождение этих банкнот, а также возможный криминальный след в этом деле, - заявил представитель прокуратуры Женевы Винсен Деруан. - Это на самом деле очень странное происшествие".

При этом он не стал комментировать появившиеся во французских СМИ сообщения о последовавших за инцидентом допросах.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ДЕНЬГИ, КУРЬЕЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]