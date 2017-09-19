Спикер парламента Азербайджана обсудил с туркменскими парламентариями перспективы двустороннего сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов обсудил в Меджлисе (парламент) Туркменистана приоритетные направления и перспективы сотрудничества двух стран, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на официальные туркменские СМИ.

«Стороны выразили единое мнение, что многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов способствуют активизации партнерства между законодательными органами двух государств», - отмечают СМИ.

О.Асадов поздравил туркменских парламентариев с проведением в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, выразив уверенность, что «они приумножат мировой авторитет Туркменистана как страны, выступающей за благополучие и всеобщий прогресс».

Р.Бабаев