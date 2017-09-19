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Внешняя политика 19.09.2017 13:41

Спикер парламента Азербайджана обсудил с туркменскими парламентариями перспективы двустороннего сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов обсудил в Меджлисе (парламент) Туркменистана приоритетные направления и перспективы сотрудничества двух стран, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на официальные туркменские СМИ.

«Стороны выразили единое мнение, что многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов способствуют активизации партнерства между законодательными органами двух государств», - отмечают СМИ.

О.Асадов поздравил туркменских парламентариев с проведением в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, выразив уверенность, что «они приумножат мировой авторитет Туркменистана как страны, выступающей за благополучие и всеобщий прогресс».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПАРЛАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]