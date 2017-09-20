На проходящей в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента акции голодовки 17-ти членов партии "Альянс патриотов Грузии" в ночь на среду был задержан полицейскими один из лидеров партии Бежан Гунава, пытавшийся вместе с однопартийцами вывесить большой баннер критического содержания против властей.
"Жесткие действия полицейских являются грубым нарушением наших гражданских прав. Мы продолжим акцию голодовки, и если власти не удовлетворят наши требования, число голодающих у здания парламента увеличится в разы", - заявила журналистам лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили.
В минувшее воскресенье около тысячи членов и сторонников "Альянса патриотов Грузии" провели манифестацию и митинг в центре Тбилиси. Оппозиционеры предъявили требования властям политического и социального характера. В частности, "патриоты" требуют от действующих властей начать прямой диалог с РФ, Абхазией и Южной Осетией.
Лидеры партии намерены 1 октября вылететь в Москву и провести диалог с российскими парламентариями. В июле этого года представители "Альянса патриотов Грузии" посетили Москву и встретились с депутатами Госдумы. Этот визит "патриотов" в Москву представители грузинских властей назвали частной инициативой.
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