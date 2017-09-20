Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 19° 31°

Регион 20.09.2017 09:07

В Тбилиси на акции голодовки перед парламентом задержан один из лидеров "Альянса патриотов Грузии"

На проходящей в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента акции голодовки 17-ти членов партии "Альянс патриотов Грузии" в ночь на среду был задержан полицейскими один из лидеров партии Бежан Гунава, пытавшийся вместе с однопартийцами вывесить большой баннер критического содержания против властей.

"Жесткие действия полицейских являются грубым нарушением наших гражданских прав. Мы продолжим акцию голодовки, и если власти не удовлетворят наши требования, число голодающих у здания парламента увеличится в разы", - заявила журналистам лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили.

В минувшее воскресенье около тысячи членов и сторонников "Альянса патриотов Грузии" провели манифестацию и митинг в центре Тбилиси. Оппозиционеры предъявили требования властям политического и социального характера. В частности, "патриоты" требуют от действующих властей начать прямой диалог с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

Лидеры партии намерены 1 октября вылететь в Москву и провести диалог с российскими парламентариями. В июле этого года представители "Альянса патриотов Грузии" посетили Москву и встретились с депутатами Госдумы. Этот визит "патриотов" в Москву представители грузинских властей назвали частной инициативой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Сторонники Саакашвили митинговали в Тбилиси против сотрудничества властей Грузии с "Газпромом" Грузинский премьер считает проведение сторонниками Саакашвили акции протеста в Тбилиси «нормальным процессом» Полиция Тбилиси задержала у здания парламента несколько человек, предотвратив стычку политических активистов В Тбилиси состоялась акция протеста из-за назначения Саакашвили и его «команды» на посты в украинском правительстве В Тбилиси прошла акция оппозиции с требованием отставки правительства из-за падения курса лари Лидер грузинских лейбористов обвинил глав МИД Польши и Швеции в помощи в фальсификации итогов президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]