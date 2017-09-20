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СНГ 20.09.2017 09:33

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Казахстане

На северо-востоке Казахстана в среду в 08:44 (аст) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км в 772 км на север от Алматы. Энергетический класс составил 10.1.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.

Между тем, национальный центр данных Института геофизических исследований республики уточнил, что эпицентр находился в 190 км к востоку от Караганды (адмцентр Карагандинской области Казахстана).

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]