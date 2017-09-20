Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Казахстане

На северо-востоке Казахстана в среду в 08:44 (аст) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км в 772 км на север от Алматы. Энергетический класс составил 10.1.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.

Между тем, национальный центр данных Института геофизических исследований республики уточнил, что эпицентр находился в 190 км к востоку от Караганды (адмцентр Карагандинской области Казахстана).