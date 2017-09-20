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Дальнее зарубежье 20.09.2017 17:14

Председатель Генассамблеи ООН назвал переговоры по Сирии в Астане настоящим спасением в критической ситуации

Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Астаны в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В критической ситуации в сирийском урегулировании Астанинский процесс стал настоящим спасением", - сказал М.Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

М.Лайчак рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее - предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке генсека в реформировании ООН.

Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]