Председатель Генассамблеи ООН назвал переговоры по Сирии в Астане настоящим спасением в критической ситуации

Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Астаны в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В критической ситуации в сирийском урегулировании Астанинский процесс стал настоящим спасением", - сказал М.Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

М.Лайчак рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее - предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке генсека в реформировании ООН.

Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.