Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 748 млн манатов

Вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 747,93 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).
Вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,408 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,191 млн манатов, Gandjabank – 976,441 тыс. манатов.
Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 72,196 млн манатов, Parabank – 43,222 млн манатов, Kredobank - 27,914 млн манатов, Dekabank - 3,088 млн манатов, United Credit Bank – 1,837 млн манатов (остаток по компенсации, подлежащей выплате 262,485 тыс. манатов).
Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,352 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 2,004 млн манатов.
Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 437,737 млн манатов (обязательства по невыплаченным компенсациям оценивается в 3,416 млн манатов).
А.Азизов
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