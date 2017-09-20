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Финансы 20.09.2017 15:55

Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 748 млн манатов

Вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 747,93 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

Вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,408 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,191 млн манатов, Gandjabank – 976,441 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 72,196 млн манатов, Parabank – 43,222 млн манатов, Kredobank - 27,914 млн манатов, Dekabank - 3,088 млн манатов, United Credit Bank – 1,837 млн манатов (остаток по компенсации, подлежащей выплате 262,485 тыс. манатов).

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,352 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 2,004 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 437,737 млн манатов (обязательства по невыплаченным компенсациям оценивается в 3,416 млн манатов).

А.Азизов

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Тэги: ADIF, БАНКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]