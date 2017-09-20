Астана удивлена реакцией Бишкека на встречу Назарбаева с оппозиционным кандидатом в президенты Киргизии

Временному поверенному в делах Киргизии вручена ответная нота казахстанской стороны, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в г.Алматы встречу президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики", - говорится в тексте ноты.

"Встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации", - отмечается в документе.

В МИД Казахстана напомнили, что 14 августа в Астане Н.Назарбаев провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Киргизии, бывшим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.

"Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний главы государства. В ходе вышеуказанных встреч президент Республики Казахстан не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в Астане и Алматы главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ", - отмечается в ноте.

"В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики. Считаем, что подобная реакция министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым казахстанская сторона остается приверженной", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, в минувший вторник пресс-служба казахстанского лидера распространила сообщение о встрече Н.Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.

В Бишкеке расценили эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики. В МИД Киргизии был вызван временный поверенный Казахстана в Бишкеке Рымтай Карибжанов, которому была вручена нота протеста.

"МИД выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату на предстоящих выборах", - говорилось в ноте.

"Кыргызская сторона расценивает высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательство во внутренние дела республики", - подчеркивалось в ноте.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Глава государства в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.