Президент Армении один из преступников, совершивших геноцид в азербайджанском городе Ходжалы – Алиев

Нынешний президент Армении является одним из тех, кто совершил геноцид против мирного населения в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе в 1992 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения совершила преступление против человечности на оккупированных территориях Азербайджана. 26 февраля 1992 года был совершен геноцид против мирного населения в городе Ходжалы. Один из совершивших это преступление – нынешний президент Армении»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на 72-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, в Ходжалы были убиты более 600 мирных азербайджанских граждан.
Глава государства отметил, что в апреле 2016 года Армения в очередной раз совершила преступление против мирных жителей Азербайджана. «В результате этого военного преступления шесть гражданских лиц, включая одного ребенка, были убиты, 26 гражданских – получили ранения. Сотни домов были уничтожены»,- отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что в результате контрнаступления в апреле прошлого года Азербайджан освободил часть территорий в трех оккупированных районах Азербайджана.
«Армянское руководство не должно забывать об этом уроке. В противном случае, в результате следующей армянской провокации, результаты будут еще более болезненными для них», - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что терпя поражение на поле брани, армянская сторона прибегает к политике нападения на мирных жителей. В этой связи И.Алиев заявил об июльском нападении на село Алханлы в Физулинском районе, в результате которого погибла двухлетняя девочка и ее бабушка и ранена жительница села, а на азербайджано-армянской госгранице в августе текущего года был ранен 13 летний мальчик.
«Международное сообщество должно остановить армянский фашизм и террор»,- добавил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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