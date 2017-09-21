В ДТП в Таджикистане с участием запряженной ослом арбы погибли шесть человек

Жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере Таджикистана стали шесть человек, еще пятеро получили травмы.

По данным МВД Таджикистана сообщает, что авария произошла в минувшую среду на автотрассе Душанбе-Худжанд-Чаннок.

"Водитель автомашины марки "Опель" на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомашиной марки "Либеро". В это же время, следовавший по трассе водитель автомашины марки "Чанган", чтобы избежать столкновения с попавшими в ДТП автомашинами, совершил наезд на арбу, запряженную ослом, которой управлял местный 28-летний житель - он погиб на месте происшествия. В результате ДТП также погибли водители "Опеля" и "Либеро" и трое их пассажиров. Пятеро участников ДТП были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Выжил ли в ДТП осел не сообщается.