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СНГ 21.09.2017 12:31

В ДТП в Таджикистане с участием запряженной ослом арбы погибли шесть человек

Жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере Таджикистана стали шесть человек, еще пятеро получили травмы.

По данным МВД Таджикистана сообщает, что авария произошла в минувшую среду на автотрассе Душанбе-Худжанд-Чаннок.

"Водитель автомашины марки "Опель" на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомашиной марки "Либеро". В это же время, следовавший по трассе водитель автомашины марки "Чанган", чтобы избежать столкновения с попавшими в ДТП автомашинами, совершил наезд на арбу, запряженную ослом, которой управлял местный 28-летний житель - он погиб на месте происшествия. В результате ДТП также погибли водители "Опеля" и "Либеро" и трое их пассажиров. Пятеро участников ДТП были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Выжил ли в ДТП осел не сообщается.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]