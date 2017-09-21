В Белоруссии на следующей неделе ждут с визитом главу Чечни Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетит Белоруссию 25 сентября, сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

"25 сентября состоится визит в Беларусь делегации Чеченской республики под руководством главы республики Рамзана Кадырова", - сказал Д.Мирончик на брифинге в четверг в Минске.