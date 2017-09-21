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СНГ 21.09.2017 13:44

Президент Татарстана о договорных взаимоотношениях с РФ: важно содержание, а не форма

Содержание взаимоотношений между Татарстаном и Федерацией важнее, чем их форма, заявил президент республики Рустам Минниханов, напомнив, что ранее эти отношения выстраивались на основе договоров.

"Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль, способствовали укреплению государственности и совершенствования практики российского федерализма", - сказал Р.Минниханов, выступая в четверг с ежегодным посланием Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики.

"Сегодня Татарстан, как один из ведущих субъектов страны, при реализации инициатив и проектов в полной мере пользуется широкими возможностями, имеющимися в Российской Федерации. С нынешнего года ведущим фактором является не столько сама форма отношений республики с федеральным центром, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах", - отметил глава региона.

Как сообщалось, 20 августа первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что договор о разграничении полномочий с Татарстаном сыграл важнейшую роль в 1990-е годы, но российская государственность строится не по договорному типу.

Последний договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстана был утвержден федеральным законом от 24 июля 2007 года сроком на 10 лет. Татарстан являлся последним субъектом РФ, который имел такой договор с Федерацией.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДОГОВОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]