Президент Татарстана о договорных взаимоотношениях с РФ: важно содержание, а не форма

Содержание взаимоотношений между Татарстаном и Федерацией важнее, чем их форма, заявил президент республики Рустам Минниханов, напомнив, что ранее эти отношения выстраивались на основе договоров.

"Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль, способствовали укреплению государственности и совершенствования практики российского федерализма", - сказал Р.Минниханов, выступая в четверг с ежегодным посланием Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики.

"Сегодня Татарстан, как один из ведущих субъектов страны, при реализации инициатив и проектов в полной мере пользуется широкими возможностями, имеющимися в Российской Федерации. С нынешнего года ведущим фактором является не столько сама форма отношений республики с федеральным центром, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах", - отметил глава региона.

Как сообщалось, 20 августа первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что договор о разграничении полномочий с Татарстаном сыграл важнейшую роль в 1990-е годы, но российская государственность строится не по договорному типу.

Последний договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстана был утвержден федеральным законом от 24 июля 2007 года сроком на 10 лет. Татарстан являлся последним субъектом РФ, который имел такой договор с Федерацией.