Савченко вступил в должность белгородского губернатора

Инаугурация избранного губернатора Белгородской области Евгения Савченко состоялась в четверг в областном центре, передает корреспондент "Интерфакса".
На церемонии в Белгородской государственной филармонии вновь избранный глава региона принес присягу. Ему были вручены символы губернатора Белгородской области - знак и печать.
В мероприятии приняли участие представители администрации президента, министерств и ведомств РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители субъектов России, депутаты облдумы, члены регионального правительства, сотрудники облизбиркома.
В понедельник председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнев вручил Е.Савченко удостоверение губернатора.
Е.Савченко - самый опытный среди избранных на пост губернатора в России (руководит Белгородской областью с 1993 года) - победил на выборах в Единый день голосования 10 сентября. За него отдали голоса 69,29% избирателей при явке почти 55%.
Кандидат от фракции КПРФ Станислав Панов получил 15,95% голосов. За кандидата от ЛДПР Константина Климашевского проголосовали 8,14% избирателей. На четвертом месте - кандидат от "Партии ветеранов России" Эдуард Чаусов - за него отдали голоса 4,26% избирателей, пришедших на выборы.
Накануне в ходе встречи с избранными главами регионов в Кремле президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Е.Савченко, уже не первый год занимающий этот пост, в дальнейшем может помочь с подбором руководящих кадров и федеральному центру, и другим субъектам.
"Исхожу из того, что вы так же, как и прежде, не ослабляя внимание к текущим проблемам и руководствуясь интересами перспективного развития, будете осуществлять свои обязанности, и, действительно, я надеюсь, что вы будете не только готовить в течение ближайших лет достойную будущую команду Белгородской области, но и сможете помочь кадрами и другим регионам и федеральному центру", - подчеркнул В.Путин.
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