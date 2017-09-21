Специальное заседание парламента Молдавии бойкотировали все оппозиционные фракции

Специальное заседание парламента Молдавии, на котором планировалось повторно принять законы, отклоненные президентом страны, бойкотировали в четверг все фракции, за исключением правящей коалиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", оппозиция заявила, что при созыве специального заседания было нарушено законодательство, которое оговаривает порядок созыва парламента.

В связи с этим, фракция Партии коммунистов еще накануне заявила о бойкоте заседания.

В начале заседания в четверг заседание покинули либерал-демократы. "Мы не хотим стать быть частью политической игры - противостояния между властью и президентом, поэтому в знак протеста покидаем зал заседаний парламента", - заявил лидер фракции ЛДПМ Тудор Делиу.

Вслед за ЛДПМ из зала заседаний вышли депутаты-социалисты. Они выразили протест против того, что при рассмотрении законопроектов все предложенные президентом Игорем Додоном поправки были отклонены правящей коалицией.

"Мы считаем, что это издевательство над парламентом. Мы поддерживаем президента Республики Молдова в вопросе роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Мы поддерживаем стремление президента в том, что касается формирования нового правительства", - заявил социалист Влад Бэтрынча.

После этого, в зале заседаний парламента осталось 55 депутатов от правящей коалиции (из 101). Они почти без обсуждения стали принимать законы, которые были возвращены в парламент президентом.

Парламент Молдавии проводит специальное заседание, чтобы повторно принять законы, которые были отклонены президентом. Речь идет о 12 законах, в том числе о борьбе с терроризмом, об энергетике, о талонах на питание.

Накануне председатель парламента Андриан Канду заявил, что действия президента, который отказывается промульгировать ряд законов, "мешают проведению реформ, которые являются приоритетом для власти, а также препятствуют выполнению Соглашения об ассоциации Молдавии с Евросоюзом".

"Парламент повторно проголосует за принятие этих законов, и мы надеемся, что президент промульгирует эти законы в соответствии со своими конституционными обязанностями", - подчеркнул А.Канду.