В Стамбуле произошла перестрелка в здании суда, есть раненые

По меньшей мере, один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле, сообщила в четверг газета "Хюрриет" с пометкой "срочно".

По ее данным, "вооруженное столкновение произошло между двумя группами".

В связи с инцидентом полиция задержала несколько человек.

Турецкие СМИ не сообщают подробности.