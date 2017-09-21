В Стамбуле произошла перестрелка в здании суда, есть раненые

По меньшей мере, один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле, сообщила в четверг газета "Хюрриет" с пометкой "срочно".
По ее данным, "вооруженное столкновение произошло между двумя группами".
В связи с инцидентом полиция задержала несколько человек.
Турецкие СМИ не сообщают подробности.
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