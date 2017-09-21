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Регион 21.09.2017 17:20

Полиция задержала порядка 20 человек после перестрелки в здании суда в Стамбуле

Два десятка человек были задержаны в четверг полицией после перестрелки в здании дворца правосудия в Стамбуле.

Пальбу на процессе по делу об убийстве открыли две соперничающие криминальные группировки. В результате ранение получил один человек, который был госпитализирован. В больницу отправлен также ребенок, но неясно, был ли он ранен или находился в состоянии шока, сообщила газета "Хюрриет".

К зданию суда были стянуты усиленные наряды полиции, с воздуха их поддерживали вертолет.

По данным СМИ, в ходе задержания между стражами порядка и членами бандитских группировок произошли столкновения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СУД, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]