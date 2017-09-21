Полиция задержала порядка 20 человек после перестрелки в здании суда в Стамбуле

Два десятка человек были задержаны в четверг полицией после перестрелки в здании дворца правосудия в Стамбуле.
Пальбу на процессе по делу об убийстве открыли две соперничающие криминальные группировки. В результате ранение получил один человек, который был госпитализирован. В больницу отправлен также ребенок, но неясно, был ли он ранен или находился в состоянии шока, сообщила газета "Хюрриет".
К зданию суда были стянуты усиленные наряды полиции, с воздуха их поддерживали вертолет.
По данным СМИ, в ходе задержания между стражами порядка и членами бандитских группировок произошли столкновения.
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