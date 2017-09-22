Страны ГУАМ намерены развивать сотрудничество с США – МИД Азербайджана

Члены ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов на территории стран, входящих в организацию.
Такой пункт предусмотрен в декларации, принято по итогам очередной встречи в формате ГУАМ-США в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
"По итогам встречи принята декларация, в которой указывается, что страны ГУАМ привержены мирному урегулированию конфликтов на территории членов организации и эти конфликты должны быть решены с соблюдением территориальной целостности", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, страны ГУАМ подтвердили приверженность взятым обязательств и фундаментальным документам ОБСЕ.
"Страны ГУАМ выразили заинтересованность в дальнейшем развитии эффективного сотрудничества с США, подтвердили позиции совместных усилий для обеспечения мира, стабильности и сотрудничества в регионе", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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