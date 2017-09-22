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ТЭК 22.09.2017 15:00

SOCAR ввела в строй из бездействующего фонда скважину на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию скважину на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

"Скважина №115, пробуренная с морского основания №3, введена в строй после проведения на ней капитальных работ. Суточный дебит скважины составляет 190 тыс. кубометров газа и 5 тонн конденсата", - отмечает компания.

Работы на скважине велись по заказу НГДУ "28 Мая".

По данным SOCAR, одной из приоритетных задач для компании является ввод в строй скважин из бездействующего фонда, что позволит увеличить добычу нефти и газа.

"С начала 2017 года на Гюнешли введены в строй 45 таких скважин. В январе-августе с этих скважин добыто 167,6 тыс. тонн и 125,6 млн кубометров газа", - подчеркивает Госнефтекомпания.

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

А.Азизов

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Тэги: ГЮНЕШЛИ, СКВАЖИНА, КАПРЕМОНТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]