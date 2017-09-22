Страны ГУАМ намерены реализовать новые экономические проекты с Японией

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие на заседании Совет министров ГУАМ-Япония в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«По итогам заседания было принято «Заявление для прессы ГУАМ-Япония». В принятом документе стороны еще подтвердили уважение к неприкосновенности принятым всеми нормам и принципам международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ государств, включая принципы, отраженные в Уставе ООН»,- говорится в сообщении МИД.

Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, стороны подчеркнули важность сотрудничества ГУАМ-Япония, имеющего цель обеспечения глобального и регионального мира, безопасности и стабильности.

Помимо этого, подчеркнута важность реализации новых проектов для расширения и углубления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, чрезвычайных ситуаций, туризма, транспорта, культуры, АПК, здравоохранения и окружающей среды.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - региональная организация, созданная в 1997 году. Хартия организации подписана в 2001 году, устав - 2006 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Ф.Исазаде