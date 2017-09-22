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Внешняя политика 22.09.2017 15:02

Страны ГУАМ намерены реализовать новые экономические проекты с Японией

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие на заседании Совет министров ГУАМ-Япония в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«По итогам заседания было принято «Заявление для прессы ГУАМ-Япония». В принятом документе стороны еще подтвердили уважение к неприкосновенности принятым всеми нормам и принципам международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ государств, включая принципы, отраженные в Уставе ООН»,- говорится в сообщении МИД.

Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, стороны подчеркнули важность сотрудничества ГУАМ-Япония, имеющего цель обеспечения глобального и регионального мира, безопасности и стабильности.

Помимо этого, подчеркнута важность реализации новых проектов для расширения и углубления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, чрезвычайных ситуаций, туризма, транспорта, культуры, АПК, здравоохранения и окружающей среды.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - региональная организация, созданная в 1997 году. Хартия организации подписана в 2001 году, устав - 2006 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГУАМ, ЯПОНИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]