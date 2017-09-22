Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 20° 30° 24 Сен 19° 27° 25 Сен 17° 27°

Дальнее зарубежье 22.09.2017 15:36

Власти Лондона неожиданно отозвали лицензию Uber

Власти Лондона отклонили заявку Uber Technologies Inc. на выдачу новой лицензии на оказание услуг такси по вызову в британской столице, пишет в пятницу The Guardian.

Решение Транспортного управления Лондона (TfL) стало неожиданностью для отрасли и жителей города. Приложением Uber в Лондоне пользуются 3,5 млн пассажиров и около 40 тыс. водителей, для самой компании этот рынок является одним из самых развитых.

TfL объясняет свое решение не продлять лицензию тем, что "подход и поведение Uber демонстрируют нехватку корпоративной ответственности". Кроме того, регулятор обеспокоен тем, что Uber использует программную систему Greyball, которая собирает персональные данные клиентов и анализирует их. Весной этого года Uber объявила о полном запрете Greyball.

"Я полностью поддерживаю решение TfL, - заявил мэр Лондона Садик Хан. - Было бы неправильным продлевать лицензию Uber, если есть хоть какой-то риск угрозы для безопасности лондонцев".

Срок действия текущей лицензии истекает 30 сентября. У Uber есть 21 день на обжалование решения транспортного регулятора, и компания намерена немедленно подать апелляцию в британские суды.

Решение TfL "показывает миру, что Лондон далек от открытости и закрыт для инновационных компаний", говорится в пресс-релизе Uber.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 630 городах почти в 70 странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, UBER, ЛИЦЕНЗИЯ


Похожие новости


Власти Лондона обязали таксистов Uber сдавать экзамены по английскому языку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]