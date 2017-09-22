Власти Лондона неожиданно отозвали лицензию Uber

Власти Лондона отклонили заявку Uber Technologies Inc. на выдачу новой лицензии на оказание услуг такси по вызову в британской столице, пишет в пятницу The Guardian.
Решение Транспортного управления Лондона (TfL) стало неожиданностью для отрасли и жителей города. Приложением Uber в Лондоне пользуются 3,5 млн пассажиров и около 40 тыс. водителей, для самой компании этот рынок является одним из самых развитых.
TfL объясняет свое решение не продлять лицензию тем, что "подход и поведение Uber демонстрируют нехватку корпоративной ответственности". Кроме того, регулятор обеспокоен тем, что Uber использует программную систему Greyball, которая собирает персональные данные клиентов и анализирует их. Весной этого года Uber объявила о полном запрете Greyball.
"Я полностью поддерживаю решение TfL, - заявил мэр Лондона Садик Хан. - Было бы неправильным продлевать лицензию Uber, если есть хоть какой-то риск угрозы для безопасности лондонцев".
Срок действия текущей лицензии истекает 30 сентября. У Uber есть 21 день на обжалование решения транспортного регулятора, и компания намерена немедленно подать апелляцию в британские суды.
Решение TfL "показывает миру, что Лондон далек от открытости и закрыт для инновационных компаний", говорится в пресс-релизе Uber.
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 630 городах почти в 70 странах.
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