Глава МИД Украины совершит визит в Азербайджан в начале октября - источник

Глава МИД Украины Павел Климкин совершит в начале октября визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Официальный визит П.Климкина в Азербайджан запланирован на 2-3 октября. В рамках визит он проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Э.Мамедъяровым и другими официальными лицами страны», - отметил собеседник агентства.

По его словам, стороны обсудят ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству, а также взаимодействие в региональном и глобальном формате.

Ф.Исазаде