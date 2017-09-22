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Внешняя политика 22.09.2017 15:54

Глава МИД Украины совершит визит в Азербайджан в начале октября - источник

Глава МИД Украины Павел Климкин совершит в начале октября визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Официальный визит П.Климкина в Азербайджан запланирован на 2-3 октября. В рамках визит он проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Э.Мамедъяровым и другими официальными лицами страны», - отметил собеседник агентства.

По его словам, стороны обсудят ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству, а также взаимодействие в региональном и глобальном формате.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЛИМКИН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]