Вертолеты ВВС Азербайджана и Турции задействованы в азербайджано-турецких учениях TurAz Qartali – 2017

Вертолеты ВВС Азербайджана и Турции задействованы в пятницу в азербайджано-турецких летно-тактических учениях «TurAz Qartali – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции. В учениях участвуют вертолеты ВВС двух стран Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Учения ВВС Азербайджана и Турции стартовали 18 сентября в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами и продлятся до 30 сентября.
В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.
В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Глава ЕП пригласил Макрона выступить перед евродепутатами о реформе ЕС
Путин считает необходимым усилить систему контроля для борьбы с перевозками нелегалов
Лидер Иракского Курдистана: референдум о самоопределении нужен региону, поскольку Багдад не выполнил своих обязательств
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»