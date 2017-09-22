Вертолеты ВВС Азербайджана и Турции задействованы в азербайджано-турецких учениях TurAz Qartali – 2017

Вертолеты ВВС Азербайджана и Турции задействованы в пятницу в азербайджано-турецких летно-тактических учениях «TurAz Qartali – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции. В учениях участвуют вертолеты ВВС двух стран Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Учения ВВС Азербайджана и Турции стартовали 18 сентября в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами и продлятся до 30 сентября.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

Ф.Исазаде