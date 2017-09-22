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Дальнее зарубежье 22.09.2017 19:48

В столице Иракского Курдистана проходит многотысячная демонстрация в поддержку независимости региона

Тысячи жителей Иракского Курдистана в пятницу вышли на улицы Эрбиля - столицы региона, чтобы выступить в поддержку независимости, решение о которой может быть принято в ходе референдума о самоопределении 25 сентября, сообщает курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, в районе стадиона Франсо Харири уже собрались около 40 тыс. человек.

Позднее в Эрбиле ожидают выступление главы Иракского Курдистана Масуда Барзани.

"Рудау" отмечает, что пятница - последний агитационный день в преддверии референдума. До этого момента в Иракском Курдистана, а также в районах Ирака, на право управления которыми претендуют как центральное правительство Ирака, так и курдские власти, проходили массовые манифестации сторонников независимости.

Телеканал напоминает, что курдская диаспора за рубежом начнет голосовать в субботу, а жители региона смогут прийти на избирательные участки в понедельник.

Участники референдума должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали как иракские парламентарии, так и иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.

Так, в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил журналистам, что готовящийся референдум в Иракском Курдистане представляет вопрос национальной безопасности для Турции. Премьер подчеркнул, что Анкара готова предпринять любые необходимые действия, и что у курдских властей еще есть время передумать, добавляет "Рудау".

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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