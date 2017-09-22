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Внешняя политика 22.09.2017 18:00

Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга подписали в пятницу протокол по итогам переговоров в Баку.

Документ подписали спикер парламента Огтай Асадов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

О.Асадов отметил наличие широкого потенциала для развития связей между регионами Азербайджана и России.

«Сегодня Азербайджан объединяют двусторонние торгово-экономические связи с 70 субъектами федерации России. С 20 субъектами подписаны различные документы о сотрудничестве», - подчеркнул спикер, отметив, что подписание протокола с Заксобранием Санкт-Петербурга является "началом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества".

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САНКТ/ПЕТЕРБУРГ, ПАРЛАМЕНТЫ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]