Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга подписали в пятницу протокол по итогам переговоров в Баку.

Документ подписали спикер парламента Огтай Асадов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

О.Асадов отметил наличие широкого потенциала для развития связей между регионами Азербайджана и России.

«Сегодня Азербайджан объединяют двусторонние торгово-экономические связи с 70 субъектами федерации России. С 20 субъектами подписаны различные документы о сотрудничестве», - подчеркнул спикер, отметив, что подписание протокола с Заксобранием Санкт-Петербурга является "началом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества".

Р.Бабаев