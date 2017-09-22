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Дальнее зарубежье 22.09.2017 21:54

В странах, которые принимают иммигрантов, ослабевают позиции христианства - венгерский премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что христианство ослабевает в странах Европы, принимающих иммигрантов, и защитил позицию государств, которые подобно его стране отказались принимать их.

Выступая в Польше, которая так же отказалась принимать иммигрантов, В.Орбан сказал, что Европа делится на два лагеря: первые "сделали ставку на иммигрантов", в том числе на свое "будущее, демографический баланс, рынок труда - и это характерно для бывших колониальных держав".

Другая группа - это страны, которые "не хотят становиться иммиграционными странами и хотят решать свои демографические проблемы с помощью семейной политики и стимулирования экономики", - сказал В.Орбан журналистам на совместной пресс-конференции с польской коллегой Беатой Шидло.

"Я думаю, что будущее ЕС зависит от возможности общения между этими двумя группами. Вместо того, чтобы проявлять взаимное уважение, страны, занятые иммиграцией хотят заставить нас стать подобными им", - отметил В.Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что иммиграция сказывается на состоянии христианства в Европе.

"Мы не хотим смешения населения, как это наблюдается к западу от нас, где разные цивилизации живут бок о бок и где в результате этого смешения христианский элемент теряет свою роль".

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Тэги: ОРБАН, ИММИГРАНТЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]