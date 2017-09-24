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Внутренняя политика 24.09.2017 13:32

Глава Службы Госбезопасности заявляет о наличии сил, заинтересованных в совершении терактов в Азербайджане

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев заявил о наличии сил, планирующих теракты в стране.

«В Азербайджан большое количество сил, совершивших попытки совершения терактов»,- сказал М.Гулиев журналистам.

По его словам, попытки совершения терактов на территории Азербайджана были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками СГБ.

«Естественно, они все еще заинтересованы в совершении терактов. Но, правоохранительные органы Азербайджана сегодня, выполняя требования главы государства, вовремя пресекают подобные попытки»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СИЛЫ, ТЕРАКТ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]