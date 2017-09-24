Глава Службы Госбезопасности заявляет о наличии сил, заинтересованных в совершении терактов в Азербайджане

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев заявил о наличии сил, планирующих теракты в стране.

«В Азербайджан большое количество сил, совершивших попытки совершения терактов»,- сказал М.Гулиев журналистам.

По его словам, попытки совершения терактов на территории Азербайджана были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками СГБ.

«Естественно, они все еще заинтересованы в совершении терактов. Но, правоохранительные органы Азербайджана сегодня, выполняя требования главы государства, вовремя пресекают подобные попытки»,- отметил он.

Ф.Исазаде