В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж

21 сентября с.г. в городе Баку в Классической гимназии № 160 и Элитарной гимназии прошли акция «Единый час духовности "Голубь мира"» и видеоконференция «Партнерство школ-побратимов в рамках международного детско-юношеского движения». Они были организованы Международным союзом «Наследники Победы» при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и приурочены к Международному дню мира.

В гимназиях в поддержку мира на воздушных шарах были запущены в небо белые бумажные голуби. На них были написаны имена советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

На видеоконференции с партнерами из России, стран СНГ, других стран ближнего и дальнего зарубежья обсуждались вопросы консолидации за мир, против возрождения фашизма и милитаристской идеологии, воспитания патриотизма и интернационализма, сохранения преемственности между поколениями и укрепления дружеских связей между народами.

В мероприятиях приняли участие учащиеся и преподаватели гимназий, ветераны Великой Отечественной войны, члены организаций российских соотечественников.

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