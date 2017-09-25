Исход выборов в ФРГ отражает общий кризис всей Европы - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предсказуемым исход парламентских выборов в Германии.

"Итоги выборов в Бундестаг ФРГ оказались в значительной степени предсказуемыми - и в плане победы блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель, и в плане прохождения в парламент правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)", - сказал Л.Слуцкий журналистам в понедельник.

"Последнее для меня лично не стало сенсацией, хотя сами лидеры АдГ называют свой результат землетрясением для Германии", - добавил он.

По мнению депутата, предварительные итоги немецких выборов отражают общий кризис всей Европы, связанный и с социально-экономической ситуацией, и с миграционной составляющей. "Альтернатива для Германии" является аналогом "Национального фронта" во Франции, который, как известно, на этом же фоне получил в этом году свой самый высокий процент на выборах в Пятой республике за все время существование партии, отметил глава думского комитета.

"В Европе наблюдается поиск новой идеи, которая может помочь ввернуть европейцам их свободу выбора и независимость от политики большого заокеанского брата", - считает Л.Слуцкий.

"Также надеюсь, что в таком составе немецкий парламент будет работать конструктивно, без противоречий. Со свой стороны, в Госдуме будем стараться наращивать взаимодействие с Бундестагом и искать новые подходы для сотрудничества", - сказал политик.