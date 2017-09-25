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Бизнес и законодательство 25.09.2017 10:07

Gilan PİVOT в ноябре введет в строй предприятие по производству оросительных систем

ООО "Gilan PİVOT" в ноябре 2017 года введет в строй предприятие по производству оросительных систем, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Предприятие будет действовать на территории Нефтчалинского промышленного квартала. На предприятии будут производиться кольцевые оросительные системы с применением современных технологий. Годовая мощность – 60-80 систем", - отметили в министерстве.

Инвестиции в создание предприятия оцениваются в 1 млн манатов, на предприятии будут работать 15 человек.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]