Gilan PİVOT в ноябре введет в строй предприятие по производству оросительных систем

ООО "Gilan PİVOT" в ноябре 2017 года введет в строй предприятие по производству оросительных систем, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Предприятие будет действовать на территории Нефтчалинского промышленного квартала. На предприятии будут производиться кольцевые оросительные системы с применением современных технологий. Годовая мощность – 60-80 систем", - отметили в министерстве.

Инвестиции в создание предприятия оцениваются в 1 млн манатов, на предприятии будут работать 15 человек.

А.Азизов