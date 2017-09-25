Анкара разрабатывает меры экономического и дипломатического воздействия на Иракский Курдистан

Анкара намерена ввести экономические санкции в отношении Иракского Курдистана и оказать на него дипломатическое давление вслед за проведением в этом автономном районе Ирака референдума о независимости, говорится в сообщении совета национальной безопасности Турции.
В документе отмечается, что проведение референдума "несет прямую угрозу национальной безопасности Турции и является большой ошибкой, которая угрожает политическому единству и территориальной целостности Ирака, а также миру, безопасности и стабильности региона".
"В случае проведения референдума Турция оставляет за собой все права, являющиеся результатом двусторонних и многосторонних соглашений", - говорится в сообщении.
Среди экономических мер в Анкаре в частности называют возможность замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, даже, несмотря на то, что это негативно отразится на турецкой внешней торговле.
В турецком правительстве полагают, что до 70% внешних нужд северной части Ирака покрывается за счет Турции.
По дипломатическим каналам Анкара намерена работать с Тегераном и центральным иракским правительством в Багдаде.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к каждому министру правительства с просьбой подготовить конкретный план действий Турции в связи с развитием ситуации на севере Ирака от каждого конкретного турецкого министерства.
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