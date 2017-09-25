Белоруссия предоставит гражданам КНР возможность безвизового въезда в страну на 30 суток

Белоруссия намерена предоставить гражданам КНР право безвизового въезда на срок до 30 суток, сообщил замминистра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"В мае президенты об этом говорили. Рассматривается вопрос, и уже работает МИД наш и Китайской народной республики - без виз для граждан Китая по общегражданскому паспорту на 30 суток. Хотелось бы, чтобы к концу года все вопросы теоретические были закрыты", - сказал М.Портной.

Он напомнил, что в настоящее время для граждан Китая возможен безвизовый въезд в Белоруссию на срок до трех суток при обязательном наличии шенгенской визы.

Увеличение срока безвизового въезда для китайцев открывает большие перспективы для туристической отрасли Белоруссии, подчеркнул замминистра, поскольку китайцы - самая путешествующая нация. По его словам, в 2016 году за пределами своей страны путешествовали 120 млн китайцев.

Замминистра также сообщил, что 2018 год в белорусско-китайских отношениях может быть объявлен Годом туризма, соглашение, предположительно, будет подписано главами правительств двух стран в ноябре.

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