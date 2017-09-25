Лидеры Турции и России обсудили курдский референдум - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тему референдума в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство "Анадолу".

Референдум о независимости Иракского Курдистана проходит 25 сентября.

Турция осудила этот референдум.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что В.Путин и Р.Эрдоган провели телефонный разговор. При этом он не конкретизировал тематику состоявшегося разговора.

Ранее Д.Песков подтвердил, что визит В.Путина в Анкару на текущей неделе прорабатывается. Р.Эрдоган в свою очередь сообщал, что планирует 28 сентября провести переговоры с президентом РФ для обсуждения ситуации в Сирии.