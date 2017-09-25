Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-августе сохранила СК PASHA Heyat Sigorta

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в январе-августе 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий "PASHA Heyat Sigorta" в отчетном периоде составил 101 млн 488,018 тыс. манатов или 27,5% всех взносов страховщиков за январь-август 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-августа также вошли: "PASHA Sigorta" (83 млн 143,308 тыс. манатов), "Ateshgah" (25 млн 419,705 тыс. манатов), "Ateshgah Heyat" (22 млн 945,460 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (17 млн 211,55 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 67,8% всех премий страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде премии получили все 22 страховые компании, действующие на рынке.

Среди страховых компаний в январе-августе 2017 года наибольший объем выплат произвела также "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 33 млн 614,401 тыс. манатов или 20,1% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-августа также вошли: "Ateshgah Heyat Sigorta" (32 млн 486,458 тыс. манатов), "PASHA Sigorta" (31 млн 831,446 тыс. манатов), "Qala Heyat Sigorta" (12 млн 949,103 тыс. манатов), "Ateshgah" (10 млн 287,755 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 72,5% всех выплат страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде возмещение произвели также все 22 страховые компании, действующие на рынке.

А.Азизов