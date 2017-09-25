Строительные работы по газопроводу TAP выполнены более чем на 57% - SOCAR

Работы по строительству Трансадриатического газопровода (TAP), предусматривающего поставки азербайджанского газа в Европу, выполнены на 57%, отмечается в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"Прошло заседание Совета директоров TAP AG, на котором обсуждался ход реализации проекта", - отмечает SOCAR.

По данным компании, азербайджанская делегация также посетила Западную Македонию и Грецию с целью ознакомления ходом работ по строительству газопровода.

"В целом, работы по строительству TAP выполнены на 57%", - подчеркивается в сообщении.

Газопровод TAP является частью проекта «Южный газовый коридор» предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов