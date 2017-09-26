Эвакуация объявлена в южных районах Калифорнии из-за лесных пожаров - Си-Эн-Эн

Власти Калифорнии объявили обязательную эвакуацию жителей южных районов штата в связи с бушующими там лесными пожарами, сообщил во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на местную пожарную службу.

В настоящее время площадь пожаров составляет около 7 кв. км. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала, отмечается в сообщении.