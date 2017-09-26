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Дальнее зарубежье 26.09.2017 12:07

Эвакуация объявлена в южных районах Калифорнии из-за лесных пожаров - Си-Эн-Эн

Власти Калифорнии объявили обязательную эвакуацию жителей южных районов штата в связи с бушующими там лесными пожарами, сообщил во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на местную пожарную службу.

В настоящее время площадь пожаров составляет около 7 кв. км. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала, отмечается в сообщении.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]