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Бизнес и законодательство 26.09.2017 13:15

Азербайджанские компании обсудят возможности экспортных поставок для продажи в крупных супермаркетах Венгрии

Представители 20 азербайджанских компаний войдут в торговую миссию, которая 1-4 октября посетит Венгрию, отмечается в сообщении министерства экономики.

"С целью продвижения бренда "Made in Azerbaijan" Минэкономики организует 1-4 октября торговую миссию в Венгрию. В состав миссии войдут представители 20 компаний, занимающихся производством фруктовых соков, минеральной воды, плодоовощной продукции, вин и спиртных напитков, меда, фундука, чая, текстильной и мебельной продукции", - отмечается в сообщении.

В рамках визита азербайджанские и венгерские компании проведут двухсторонние встречи.

"Кроме этого, азербайджанские компании проведут обсуждения на предмет экспортных поставок продукции в крупные супермаркеты Венгрии", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, МИССИЯ, ТОРГОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]