Азербайджанские компании обсудят возможности экспортных поставок для продажи в крупных супермаркетах Венгрии

Представители 20 азербайджанских компаний войдут в торговую миссию, которая 1-4 октября посетит Венгрию, отмечается в сообщении министерства экономики.

"С целью продвижения бренда "Made in Azerbaijan" Минэкономики организует 1-4 октября торговую миссию в Венгрию. В состав миссии войдут представители 20 компаний, занимающихся производством фруктовых соков, минеральной воды, плодоовощной продукции, вин и спиртных напитков, меда, фундука, чая, текстильной и мебельной продукции", - отмечается в сообщении.

В рамках визита азербайджанские и венгерские компании проведут двухсторонние встречи.

"Кроме этого, азербайджанские компании проведут обсуждения на предмет экспортных поставок продукции в крупные супермаркеты Венгрии", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов