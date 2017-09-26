Минск выступает за прямой диалог с ЕС и НАТО - глава МИД

Вопросы безопасности являются для Белоруссии одними из главных, поскольку страна не хочет оказаться на военно-политическом разломе, заявил глава МИД республики Владимир Макей после встречи с министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.
"После "Брекзита" Великобритания никуда не уходит, она остаётся на карте Европы. У нас есть очень много сфер сотрудничества, в которых оба государства заинтересованы. Господин министр упомянул вопросы безопасности. Для нас вопросы безопасности имеют главнейшее значение. Мы не хотим, чтобы Белоруссия оказалась на каком-то политическом или военно-политическом разломе", - сказал В.Макей во вторник в Минске.
Он отметил, что Белоруссия не хочет испытывать негативные последствия от складывающейся в регионе военно-политической ситуации.
"В такой ситуации и в политическом, и в гуманитарном, и особенно в экономическом плане мы страдаем, испытываем негативные последствия, это сказывается на нашей экономике", - сказал В.Макей, подчеркнув, что вопросы безопасности особенно важны.
"Мы хотели бы иметь открытый прямой диалог с нашими партнёрами - с Евросоюзом, с НАТО, с отдельными членами этих структур по всем актуальным вопросам", - заявил глава МИД Белоруссии.
Он считает, что тема миграции также должна стать предметом двусторонних отношений Белоруссии и Великобритании, поскольку Белоруссия в определённой мере испытывает последствия от наплыва мигрантов в Европу.
"Изменится политическая конфигурация на европейском политическом поле, но останутся вызовы и угрозы, на которые мы должны отвечать совместно. Это создаёт основу для нашего взаимодействия в будущем и после "Брекзита"", - добавил В.Макей.
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